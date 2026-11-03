Nasib AKBP Andika, Dari Kapolres Sukoharjo Menjadi Pamen Stamaops Polri

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Karier AKBP Andika Dharma Sena tak mulus menjadi Kapolres Sukoharjo. Dia dinonaktifkan, dicopot dari jabatannya tersebut lalu dimutasi menjadi Pamen Stamaops Polri.

Pencopotan berujung mutasi ini akibat penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa (27/10) lalu.

Penggeledahan ponpes putri tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada September 2026 lalu.

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Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dengan nomor ST/2463/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto mengatakan langkah ini merupakan komitmen Polri menindaklanjuti berbagai keluhan dan dampak yang dirasakan para santriwati maupun pengasuh ponpes, sekaligus memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan dan prinsip profesionalisme.

“Polri menghormati setiap masukan, kritik, dan keluhan yang disampaikan masyarakat,” kata Kombes Yuliyanto, Selasa (3/11).

Abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 2007 tersebut dinonaktifkan bersama tiga anak buahnya, yakni Kasat Reskrim Polres Sukoharjo Iptu Agung Sudewo, Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Sukoharjo Ipda FA dan Kanit PPA Polres Sukoharjo Ipda Rangga AP.

Terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut, yakni proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah dan pendalaman dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan.