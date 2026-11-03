Polisi Meninggal Dunia saat Atur Lalu Lintas di Batang, Begini Kronologinya

jateng.jpnn.com, BATANG - Prihatika Wahyu Wibowo, anggota kepolisian yang bertugas mengatur arus kendaraan di depan Balai Desa Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah tertabrak mobil yang terdorong akibat tabrakan beruntun, Selasa (3/11) pagi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto membenarkan insiden yang terjadi sekitar pukul 06.45 WIB tersebut. Saat kejadian, korban tengah menjalankan tugas pengaturan lalu lintas pagi atau AG Pagi.

"Ya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota kami saat mengatur lalu lintas pada Selasa pagi sekitar pukul 06.45 WIB," kata Yuliyanto.

Kecelakaan bermula ketika korban menghentikan arus kendaraan dari arah barat di depan Balai Desa Tulis, Kecamatan Tulis. Sebuah mobil Mazda bernomor polisi H 1256 LW berhenti mengikuti pengaturan tersebut.

Namun, sebuah truk boks bernomor polisi D 8430 WF yang melaju dari belakang menabrak Mazda tersebut. Akibat benturan itu, mobil Mazda terdorong maju dan berputar hingga menabrak Prihatika yang sedang bertugas di jalan.

Korban mengalami luka serius akibat kejadian tersebut dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Batang untuk penanganan lebih lanjut.

Yuliyanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota Polresta Batang tersebut. Dia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi musibah itu.

"Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Polda Jateng, kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas kepergian almarhum," ujarnya.