Polemik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Gubernur Jateng Buka Suara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku menaruh perhatian terhadap penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran terkait kasus pembakaran Warung Mi Babi di Kabupaten Sukoharjo. Dia berharap persoalan tersebut agar segera selesai.

Dia meminta warga tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan menyikapi perbedaan dengan semangat tepa selira serta gotong royong. Dengan begitu, menurutnya, Jawa Tengah tetap menjadi wilayah yang kondusif.

“Kondusivitas wilayah ini bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah alat perekat untuk persatuan dan kesatuan,” kata Luthfi, Selasa (3/11).

Dia mengimbau kepada masyarakat agar menyikapi persoalan tersebut dengan dingin dan tetap menjaga sikap santun sebagaimana marwahnya Jawa Tengah. Dia tidak ingin konflik horisontal terjadi di Jawa Tengah.

Pihaknya menerjunkan tim pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah.

“Sudah saya perintahkan DP3AKB untuk berangkat ke sana untuk mengevaluasi dan asistensi,” kata Luthfi.

Baca Juga: Mutasi Polri 3 Pamen Seusai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo

Menurutnya, pendampingan telah dilakukan dua kali. Dari penanganan tersebut, pihaknya mengidentifikasi belasan santri yang membutuhkan perhatian dan pendampingan agar aktivitas pendidikan mereka tidak terganggu.

“Pemprov Jateng punya suatu komitmen, tidak boleh ada anak-anak kita yang sampai tidak bisa belajar dan tidak mendapatkan pendampingan manakala lembaganya terjadi permasalahan,” ujarnya.