Awal November, Hujan Lebat Mengintai Sejumlah Daerah di Jawa Tengah, Ini Sebarannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Potensi hujan lebat diprakirakan melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah pada awal November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang.

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto mengatakan potensi hujan lebat tersebar di berbagai kabupaten dan kota dengan periode berbeda sepanjang dasarian pertama November atau 1-10 November 2026.

Berdasarkan Informasi Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Dasarian I November 2026 yang diterbitkan Stasiun Klimatologi Jateng, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat berubah sesuai periode prakiraan.

Pada 1-3 November, potensi hujan lebat mencakup Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Potensi serupa juga mencakup Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, dan Semarang.

Memasuki 4-6 November, daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Kota Magelang dan Surakarta juga masuk dalam wilayah prakiraan tersebut.

Sementara itu, pada 7-10 November, potensi hujan lebat diprakirakan terjadi di Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Grobogan, Blora, Rembang, Sragen, Pati, Kudus, Jepara, dan Demak.

Selain peringatan potensi hujan lebat, BMKG menetapkan status Waspada untuk curah hujan tinggi pada dasarian pertama November. Prakiraan curah hujan di wilayah yang masuk kategori tersebut mencapai 150–200 milimeter per dasarian.

Wilayah yang termasuk kategori Waspada meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Karanganyar, Grobogan, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Peringatan itu juga berlaku untuk Kota Magelang dan Salatiga.