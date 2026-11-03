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Eks Bupati Pati Sudewo Mengajukan Banding atas Vonis 8,5 Tahun Penjara

Selasa, 03 November 2026 – 19:45 WIB
Eks Bupati Pati Sudewo Mengajukan Banding atas Vonis 8,5 Tahun Penjara - JPNN.com Jateng
Eks Bupati Pati Sudewo. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perjalanan hukum Bupati Pati nonaktif Sudewo berlanjut ke tingkat banding. Dia mengajukan upaya hukum setelah dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi.

Humas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Siti Suryati membenarkan permohonan banding tersebut telah masuk dalam sistem administrasi pengadilan.

Namun, proses penanganan perkara di tingkat banding belum dapat berjalan karena berkas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang belum diterima.

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"Permohonannya sudah tercatat dalam sistem pendaftaran," ungkap Siti, Selasa (3/10).

Meski demikian, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum bisa memberikan nomor perkara sebelum dokumen dari pengadilan tingkat pertama dilimpahkan.

Siti menjelaskan pengajuan banding harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan. Sementara itu, pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding memiliki batas waktu maksimal 14 hari.

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"Setelah dokumen diterima secara lengkap, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memproses perkara tersebut untuk memasuki tahapan pemeriksaan banding," ungkapnya.

Selain menjelaskan proses administrasi perkara, Siti menyampaikan rencana pelaksanaan sidang banding secara virtual. Pertimbangan utamanya ialah kapasitas ruang sidang.

Sudewo mengajukan banding atas vonis 8,5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membenarkan permohonan itu, tetapi belum menerima berkas perkara.
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TAGS   eks bupati pati sudewo banding pengadilan tipikor semarang

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