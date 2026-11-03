61 Santri dari Lima LKSA Ikuti Wisuda Tahfidz LAZiS Jateng, Tiga Anak Hafal 30 Juz

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 61 santri dari lima Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mengikuti Wisuda Tahfidz 2026 di LKSA Ihsanul Quran, Gunungpati, Kota Semarang, Minggu (1/11). Tiga di antara peserta berhasil menuntaskan hafalan 30 juz Al-Qur’an.

Kegiatan yang digelar LAZiS Jateng tersebut menjadi bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perjuangan para santri dalam menghafal Alquran. Dari total peserta, sebanyak 26 santri tercatat telah memiliki hafalan minimal tiga juz.

Direktur Eksekutif LAZiS Jateng Doso Sutrisno mengatakan pembinaan anak-anak di lingkungan LKSA tidak hanya diarahkan pada pendidikan agama dasar. Lembaga juga berupaya mengembangkan potensi santri, baik di bidang keagamaan maupun bidang lainnya.

“Anak-anak di sini bukan sekadar mengaji biasa. Mereka yang memiliki potensi lebih juga kami upayakan agar bisa dioptimalkan,” ungkap Doso.

Sejumlah santri pun menunjukkan capaian di luar bidang tahfidz. Salah satunya Ghybtha Ghafa Ghifari Albiya dari LKSA Ihsanul Quran. Selain menyelesaikan hafalan 30 juz, dia meraih peringkat pertama paralel di SMK dan dipercaya menjadi Ketua Dewan Ambalan di sekolahnya.

Prestasi serupa ditunjukkan Haris Aroyhan, santri LKSA Ihsanul Quran. Dia meraih Juara 2 MTQ Kecamatan Gunungpati cabang 1 juz, Juara 2 MTQ Kecamatan Semarang Selatan cabang 5 juz dan 10 juz, serta Juara 3 MTQ Kecamatan Semarang Tengah cabang 10 juz.

Wisuda tersebut turut dihadiri Doso Sutrisno, Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Zakat pada Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Dasiri, M.Pd., serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Dasiri mengapresiasi peran LAZiS Jateng dalam mendukung kegiatan dakwah dan pembinaan keagamaan. Dia juga menyampaikan penilaian positif terhadap pengelolaan lembaga amil zakat tersebut.