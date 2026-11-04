Digelar Sepekan, Porsimaptar 2026 Akpol Catat Transaksi UMKM Tembus Miliaran Rupiah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (Porsimaptar) XXVI 2026 telah usai digelar di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Ajang yang mempertemukan generasi muda calon penerus masa depan, dari taruna, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum ini berlangsung selama tujuh hari, 25-31 Oktober 2026.

“Porsimaptar bukan sekadar kompetisi. Di balik kemeriahan pertandingan terdapat pengabdian yang jauh lebih besar, yaitu laboratorium kepemimpinan bagi taruna Akademi Kepolisian,” kata Gubernur Akpol Irjen Pol. R. Yoseph Wihastono Yoga Pranoto, Rabu (4/11).

Tahun ini, Porsimaptar diikuti oleh 1.565 peserta yang bertanding di 17 cabang dan tangkai lomba. Pada bidang olahraga, terdapat cabang lomba sepak bola, basket, bulu tangkis, bola voli, atletik, dan tenis.

Pada bidang seni, terdapat tangkai lomba tari, band, fotografi, dan film pendek, sedangkan pada bidang akademik terdapat cabang lomba debat bahasa Inggris, essay, dan cerdas cermat.

“Di sini taruna belajar mengubah gagasan menjadi kegiatan terarah, membangun kerja sama, dan bertanggung jawab penuh atas amanah yang diberikan,” ujarnya.

Porsimaptar 2026 juga menghadirkan inovasi cabang baru, yaitu renang, marching band, esport, dan keamanan siber, sehingga semakin beragam dan memberi ruang bagi para pemuda dari berbagai latar belakang, minat, dan bakat untuk membuktikan kemampuan dirinya.

Di luar arena lomba, 2.143 peserta ramai mengikuti Akpol Colour Run, sementara area festival Jelajah Rasa mempertemukan pengunjung dari berbagai kalangan dengan para taruna di antara tenant kuliner dan UMKM, permainan berhadiah, serta kegiatan komunitas.