Ketua DPD Gerindra DIY Yakin Polri Transparan Menangani Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

jateng.jpnn.com - Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Danang Wicaksana Sulistya meminta masyarakat mengikuti perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Danang mengaku kecewa atas dugaan keterlibatan mantan Kapolri tersebut dalam perkara penyadapan yang disebut telah berlangsung sejak 2025. Dia menilai persoalan itu perlu diungkap secara menyeluruh oleh penyidik.

"Tentu mengecewakan apa yang dilakukan mantan Kapolri dan beberapa oknum perwira tinggi Polri lainnya. Terlebih ini sudah dilakukan sejak 2025," ujar Danang.

Meski demikian, Danang memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan Listyo Sigit melakukan tindakan tersebut. Dia menyerahkan pengungkapan perkara sepenuhnya kepada Polri.

Menurut dia, penyidik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto harus bekerja profesional dan terbuka, termasuk ketika menangani perkara yang melibatkan mantan pimpinan institusi tersebut.

"Meskipun Listyo Sigit mantan pimpinan Polri, saya yakin penyidik akan profesional, transparan, dan mengungkap persoalan ini hingga terang benderang," jelasnya.

Danang juga menilai keterbukaan menjadi hal penting karena perkara tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Dia berharap proses penyelidikan dan penyidikan dapat menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden.

"Publik akan sangat menantikan dan memperhatikan perjalanan masalah ini. Banyak pertanyaan publik yang tentunya akan terjawab dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri," tambahnya.