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CEK FAKTA: Kapolda Jateng Dipecat Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Rabu, 04 November 2026 – 11:42 WIB
CEK FAKTA: Kapolda Jateng Dipecat Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran - JPNN.com Jateng
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar unggahan pemecatan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di media sosial (medsos) Instagram.

Postingan yang diunggah oleh akun Instagram @bayuardyeanyahoo.co.id itu telah disukai 4.208 kali, 516 komentar, diposting ulang sebanyak 463 kali dan dibagikan 165 kali.

Dalam takarir akun yang memiliki 17 ribu pengikut tersebut menarasikan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi memecat Kapolda Jateng Irjen Roy buntut penggrebekan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran Sukoharjo.

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“Alhamdulillah Kapolri gerak cepat. Kapolri copot kapolda yg dobrak pesantren santri wati penghafal Al Qur’an,” tulis takarir tersebut.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto membantah adanya pemecatan tersebut.

Menurutnya, unggahan tersebut tidak berdasar alias berita bohong atau hoaks.

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“Hoax ini,” kata Kombes Yuliyanto saat dikonfirmasi JPNN.com via layanan perpesanan WhatApps, Selasa (4/11).

Sebelumnya, sejumlah advokat se-Solo Raya mengutuk keras tindakan kepolisian saat menggerebek Ponpes Hamalatul Quran. Mereka juga mendesak agar Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dicopot dari jabatannya.

Beredar kabar Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dipecat buntut penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran: Hoaks.
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TAGS   polda jateng kapolda jateng Jawa Tengah sukoharjo irjen roy hardi siahaan warung mi babi ponpes hamalatul quran

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