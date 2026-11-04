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AKBP Indra Maulana Geser ke Sukoharjo, AKBP Christopher Pimpin Polres Boyolali

Rabu, 04 November 2026 – 15:32 WIB
AKBP Indra Maulana Geser ke Sukoharjo, AKBP Christopher Pimpin Polres Boyolali - JPNN.com Jateng
Upacara sertijab Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra dan Kapolres Boyolali AKBP Christopher Adhikara Lebang di Mapolda Jateng. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di Jawa Tengah menjalani upacara serah terima jabatan (sertijab) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Mapolda Jateng, Rabu (4/11).

Keduanya adalah Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra dan Kapolres Boyolali AKBP Christopher Adhikara Lebang.

Sebelumnya, AKBP Indra merupakan Kapolres Boyolali. Dia menggantikan AKBP Andika Dharma Sena yang tersandung kasus penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran Sukoharjo pada Selasa (27/10) dini hari.

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Sementara itu, AKBP Christopher sebelumnya menjabat Kepala Sub-Direktorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas (Kasubdit Regident Ditlantas) Polda Jateng.

Sertijab kali ini dipimpin oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto menyampaikan sertijab merupakan bagian dari dinamika Polri dalam pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta peningkatan kinerja organisasi.

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“Kami berharap pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugasnya, melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam organisasi, tetapi kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

Sertijab merupakan bagian dinamika Polri dalam pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta peningkatan kinerja organisasi.
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TAGS   jateng polda jateng semarang kapolres sukoharjo kapolres boyolali akbp andika dharma sena akbp indra maulana saputra akbp christopher adhikara rotasi polri

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