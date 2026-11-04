Prabowo Sudah Mencium Pengkhianatan di Lingkar Kekuasaan Sejak Demo 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Presiden RI Prabowo Subianto sudah lama menyadari adanya indikasi pengkhianatan di lingkar kekuasaannya. Sinyal itu bahkan sudah muncul sejak gelombang demonstrasi 2025.

Hal itu diungkap oleh Praktisi Intelijen Mayjen TNI (Purn) Fauka Noor Farid yang mengaku sudah menyampaikan peringatan langsung kepada Prabowo jauh sebelum Bareskrim Polri mengumumkan kasus dugaan penyadapan Presiden dan pejabat negara.

"Karena di lingkungan terdekat ada orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Saya sudah pernah mengingatkan, dan Pak Prabowo pun tahu risiko dan sudah menyadari ada pengkhianatan di lingkungan beliau. Ini sudah terindikasi saat demo pada 2025 lalu," ujar Fauka, Rabu (4/11).

Menurut Fauka, berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, praktik penyadapan ilegal itu diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Sasarannya bukan hanya orang nomor satu di Indonesia, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media hingga ormas.

Eks Anggota Tim Mawar 1998 ini menyebut penyadapan yang secara aturan hanya untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana itu diduga kuat dibelokkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Jadi ketika Presiden, pejabat negara disadap itu jangan dipikir hanya untuk menyerang secara pribadi. Kalau informasi ini diberikan kepada musuh bisa mengancam negara," ujar Kepala Kelompok Khusus (Kapoksus) Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia itu.

Sebagai mantan perwira Kopassus dan lama berkecimpung di intelijen, Prabowo dinilai Fauka sangat paham cara meredam gejolak.