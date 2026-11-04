Meluncurkan PMB, UPGRIS Mematangkan Fakultas Kedokteran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rencana pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) di Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) kian mencuat saat peluncuran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2027/2028.

Rektor UPGRIS Sapto Budoyo menyatakan lampu hijau pendirian FK akan dimulai dalam waktu dekat. Lokasi gedung pun telah ditentukan.

“Kami sudah minta untuk menyusun tim pembukaan program studi baru. Selain secara khusus juga akan merintis Fakultas Kedokteran, sudah ada diskusi, nanti mendampingi tim dari perguruan tinggi di Purwokerto untuk memilih mana yang kira-kira dipilih untuk gedung Fakultas Kedokteran.,” kata Sapto saat peluncuran PMB UPGRIS, Rabu (4/11).

Dalam PMB ini, Sapto menargetkan penerimaan 4.000 mahasiswa. Untuk mencapai target tersebut, Sapto meminta seluruh civitas akademica terlibat aktif dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Menurutnya, PMB membutuhkan pemikiran, perhatian, serta energi ekstra karena menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsungan perguruan tinggi.

"Saya berharap seluruh civitas academica tidak henti-hentinya menggali ide dan berkonsentrasi terhadap PMB. PMB bukan hanya urusan satu bagian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama," kata Sapto.

Capaian PMB UPGRIS pada tahun ini secara keseluruhan telah mencapai 3.727 mahasiswa.

Sementara itu, jumlah mahasiswa baru reguler tercatat sebanyak 3.113 orang. Dia optimistis jumlah tersebut masih akan bertambah.