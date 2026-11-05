Kematian Atlet Pencak Silat Porprov Jateng, Polisi Akan Melakukan Ekshumasi

jateng.jpnn.com, SEMA - Polrestabes Semarang berencana melakukan ekshumasi terhadap jenazah Ayudiah Rivana Tridiandinata (19), atlet pencak silat kontingen Kota Semarang yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit setelah bertanding dalam Porprov Jawa Tengah 2026.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriyadi mengatakan pelaksanaan ekshumasi masih menunggu persetujuan keluarga almarhumah. Polisi akan lebih dulu berkoordinasi dengan pihak keluarga sebelum mengambil langkah tersebut.

"Akan dikoordinasikan dengan keluarganya dulu," kata Agus, Rabu (4/11).

Menurut Agus, pemeriksaan melalui ekshumasi diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian atlet berusia 19 tahun tersebut. Namun, proses itu perlu mempertimbangkan sikap keluarga yang sejak awal menolak dilakukan autopsi.

"Masih menunggu persetujuan keluarga korban," ujarnya.

Ayudiah sebelumnya dirujuk ke RS Primaya Semarang untuk mendapatkan penanganan medis setelah mengalami patah tulang jari tangan saat bertanding pada Senin (26/10).

Sehari kemudian, Selasa (27/10), atlet tersebut menjalani operasi untuk menangani cedera yang dialaminya. Namun, pada Rabu (28/10), Ayudiah dikabarkan meninggal dunia ketika hendak dibangunkan di kamar perawatannya.

Polisi berencana melakukan ekshumasi untuk memastikan penyebab kematian, tetapi hingga kini pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena masih menunggu persetujuan keluarga. (antara/jpnn)