Sidang Vonis Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditunda, Ini Alasannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menunda pembacaan putusan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.

Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (5/11) itu diundur hingga 23 November 2026.

Penundaan disampaikan hakim anggota Arief Noor Rokhman saat memimpin persidangan. Dia menjelaskan hakim ketua tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas dinas luar.

"Hakim ketua berhalangan hadir karena ada dinas luar," kata Arief.

Dengan penundaan tersebut, sidang akan kembali digelar pada 23 November 2026 dengan agenda pembacaan putusan. Arief menyebut majelis hakim akan memberikan putusan terbaik dalam perkara tersebut.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Fadia dengan pidana penjara selama lima tahun.

Fadia didakwa mengatur pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jaksa menyebut Fadia memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tersebut selama periode 2022 hingga 2026.

PT RNB diketahui merupakan perusahaan yang didirikan oleh Fadia.