Gugur dalam Misi Penanganan Karhutla, Kapten Nurhafiz Dimakamkan di TMP Giri Tunggal Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar Rizky Hartio dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal, Semarang, Kamis (5/11).

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita memimpin langsung upacara penghormatan terakhir bagi prajurit Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) tersebut.

Nurhafiz gugur dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 TNI AD bernomor registrasi HA-5235 di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11). Saat itu, helikopter sedang menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum disemayamkan di Lanumad Ahmad Yani, Semarang. Prosesi pemakaman kemudian dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan TNI AD atas pengabdian almarhum dalam menjalankan tugas negara.

Dalam kecelakaan tersebut, Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah juga dilaporkan gugur. Sementara itu, Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo masih dalam proses pencarian.

Adapun lima prajurit lainnya yang selamat dari kecelakaan tersebut sedang menjalani perawatan medis di RSUD Kuala Pembuang.

Kepala Staf Angkatan Darat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga diberi kekuatan menghadapi kehilangan tersebut.

"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," ujar Tandyo.