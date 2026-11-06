Kebakaran Pasar Pedurungan Semarang, Lapak Pakaian dan Sepatu Hangus
jateng.jpnn.com, SEMA - Sejumlah lapak yang menjual pakaian dan sepatu di Pasar Pedurungan, Kota Semarang, terbakar pada Jumat (6/11) pagi.
Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran melakukan penanganan sekitar 30 menit.
Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, laporan kebakaran diterima setelah seorang pekerja toko pakaian mengetahui adanya api di area pasar sekitar pukul 09.00 WIB.
Pekerja tersebut kemudian melaporkan kejadian itu kepada tim Damkar Kota Semarang.
"Sekitar pukul 09.00 WIB, telah terjadi kebakaran lapak kios pakaian," kata Tantri.
Sebanyak 15 personel Damkar dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Petugas berjibaku memadamkan api hingga sekitar pukul 10.00 WIB, sebelum memastikan seluruh titik api berhasil dikendalikan.
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"Total waktu penanganan sekitar 30 menit," ujarnya.
Tantri memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, jumlah kerugian material masih dalam proses pendataan.
Kebakaran melanda lapak pakaian di Pasar Pedurungan, Semarang. Damkar mengerahkan 15 personel dan memastikan tidak ada korban jiwa.
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