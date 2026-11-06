Sambangi Polrestabes Semarang, Kader Gerindra Minta Motif Penyadapan Presiden Prabowo Diungkap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Puluhan kader Partai Gerindra Kota Semarang mendatangi Polrestabes Semarang, Jumat (6/11) siang. Mereka meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kedatangan rombongan tersebut bukan untuk membuat laporan polisi. Mereka ingin menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum agar perkara itu ditangani secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rombongan kader diterima langsung Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Erlin Tang Jaya bersama jajarannya.

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Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso mengatakan, pihaknya ingin mengawal penanganan perkara tersebut melalui koordinasi dengan kepolisian di tingkat daerah. Aspirasi itu diharapkan dapat diteruskan hingga Mabes Polri.

"Kami di sini mengawal, karena kami levelnya di Kota Semarang, kemudian kami berkoordinasi dengan Polrestabes, supaya bisa menyampaikan aspirasi kita ke Mabes Polri. Sehingga nanti kasus-kasus penyadapan ini bisa terungkap motifnya, terungkap siapa dalangnya," ungkap Joko.

Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius. Joko bahkan menilai tindakan tersebut berpotensi mengarah pada upaya makar. Karena itu, dia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengungkap motif dan pihak yang bertanggung jawab.

Meski demikian, Joko menegaskan bahwa kedatangan kader Gerindra ke Polrestabes Semarang merupakan bentuk dukungan, bukan pelaporan resmi.

"Kami tidak melaporkan, hanya memberikan apresiasi dan support supaya perjalanan masalah hukum penyadapan ini bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan undang-undang," ujarnya.