Kecelakaan Maut Kereta Muria di Semarang, 1 Orang Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut melibatkan Kereta Api (KA) Muria terjadi Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/11). Seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat temperan ini.

Insiden tersebut terjadi di jalur hilir KM 1+2 antara Stasiun Semarang Poncol-Stasiun Jerakah pada pukul 14.06 WIB.

“Turut prihatin atas kejadian tersebut dan mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan keselamatan di sekitar jalur kereta api,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif.

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Luqman mengatakan akibat tabrakan itu, Kereta Muria sempat Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jerakah untuk pemeriksaan rangkaian kereta api.

Sebelum kejadian, dia menyebut kereta tujuan Stasiun Semarang Tawang-Stasiun Jakarta Gambir itu telah membunyikan klakson berulang kali.

“Terkait penyebab kejadian maupun dampaknya terhadap perjalanan kereta api lainnya, saat ini masih dilakukan pemantauan dan koordinasi dengan petugas di lapangan,” kata Luqman.

Pihaknya mengingatkan bahwa keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan turut menjaga keselamatan dengan tidak melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri maupun perjalanan kereta api.

“Masyarakat dilarang beraktivitas di jalur kereta api karena merupakan area terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api,” ujarnya. (ink/jpnn)