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Tragedi Longsor Curug Lawe Secepit Kendal, 1 Tewas

Sabtu, 07 November 2026 – 20:20 WIB
Tragedi Longsor Curug Lawe Secepit Kendal, 1 Tewas - JPNN.com Jateng
Lokasi Curug Lawe Secepit, Gunungsari, Ngesrepbalong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, KENDAL - Seorang wisatawan tewas dalam insiden tanah longsor di Curug Lawe Secepit, Gunungsari, Ngesrepbalong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (7/11)

Kejadian sekitar pukul 16.00 WIB itu mengakibatkan pohon tumbang yang menimpa empat wisatawan. Dari keempatnya, satu dinyatakan meninggal dunia.

“Dhea Syifa’ul Qolbi korban meninggal dunia,” kata Humas Basarnas Semarang Zulhawary kepada JPNN.com via layanan perpesanan WhatApps, Sabtu (7/11) petang.

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Dia mengatakan korban jiwa bernama Dhea Syifa’ul Qolbi (19) asal Desa Pecabean, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Sementara itu, korban luka-luka bernama Bimo Putra Maulana (19) asal Desa Pecabean, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, serta Aura Artika (20) dan Dina (20) merupakan warga Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

“Empat korban sudah terevakuasi,” katanya.

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Kini, jenazah korban dan ketiga korban luka-luka tersebut berada di Puskesmas Limbangan, Kabupaten Kendal. (ink/jpnn)

Longsor itu mengakibatkan pohon tumbang yang menimpa empat wisatawan. Dari keempatnya, satu dinyatakan meninggal dunia.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   jateng kendal Jawa Tengah wisatawan tewas longsor tegal curug lawe secepit

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