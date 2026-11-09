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Mutasi Besar Pejabat Strategis Kodam IV Diponegoro, Ini Daftar Lengkapnya

Senin, 09 November 2026 – 13:00 WIB
Mutasi Besar Pejabat Strategis Kodam IV Diponegoro, Ini Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jateng
Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Sudaryanto memimpin upacara sertijab pati dan pamen. FOTO: Pendam IV Diponegoro.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro menggelar serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Sertijab kali ini dipimpim langsung oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sudaryanto di Aula Makodam IV/Diponegoro, Minggu (8/11).

Mayjen Sudaryanto menyatakan bahwa setiap kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab demi mendukung keberhasilan tugas pokok Kodam IV/Diponegoro.

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“Rotasi jabatan merupakan bagian dari sistem pembinaan organisasi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk meregenerasi kepemimpinan, menyegarkan roda organisasi, serta memelihara kesiapan operasional satuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Jenderal bintang dua ini juga menyinggung satuan yang berorientasi pada zero pelanggaran dan zero kecelakaan. Dia menyebut setiap pemimpin harus mengetahui kondisi anggotanya, melaksanakan pengawasan, serta mengendalikan seluruh kegiatan dan perilaku prajurit.

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“Tidak boleh lagi terjadi prajurit mengalami cedera akibat tindakan kekerasan yang tidak profesional dan tidak proporsional,” katanya. (ink/jpnn)

Berikut daftar mutasi pati dan pamen yang meninggalkan Kodam IV Diponegoro:
1. Brigjen TNI Hindratno Devidanto sebagai Inspektur Divisi Infanteri 2/Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat,

Berikut daftar lengkap mutasi besar pejabat strategis di lingkungan Kodam IV Diponegoro.
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