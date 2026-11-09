Polisi Ungkap Kronologi Penyerangan Suporter Persib Bandung di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rombongan suporter Persib Bandung mengalami penyerangan saat melintas di Jalan Gombel Lama, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Minggu (8/11) malam. Akibat kejadian tersebut, satu suporter mengalami luka di bagian pelipis kanan, sedangkan bus yang mereka tumpangi mengalami kerusakan.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi menjelaskan peristiwa itu bermula ketika bus bernomor polisi Z-7605-AJ yang membawa 55 orang suporter Persib berhenti di kawasan Gombel Lama.

Bus tersebut berhenti untuk mengamankan diri setelah sebelumnya diduga dilempari batu oleh orang tidak dikenal saat dalam perjalanan menuju Bandung. Kendaraan itu juga mengalami gangguan mesin atau mogok.

"Bus yang diserang membawa 55 orang suporter Persib Bandung," kata Agus, Senin (9/11).

Situasi kemudian memanas sekitar pukul 23.34 WIB. Saat itu, sekitar 200 orang yang tidak dikenal mendatangi lokasi dan meminta pertanggungjawaban kepada rombongan suporter Persib.

Personel Polsek Banyumanik yang berada di lokasi berupaya menenangkan massa agar situasi tidak berkembang dan arus lalu lintas tetap berjalan.

Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Sekitar pukul 23.51 WIB, massa mulai melakukan penyerangan dengan melempari bus dan penumpangnya menggunakan batu.

"Selanjutnya, terjadi aksi saling serang menggunakan batu," ungkap Agus.