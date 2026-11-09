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Mulai 1 Desember 2026, Perjalanan KA di Daop 4 Semarang Bertambah, Ini Perubahannya

Senin, 09 November 2026 – 13:33 WIB
Mulai 1 Desember 2026, Perjalanan KA di Daop 4 Semarang Bertambah, Ini Perubahannya - JPNN.com Jateng
Ilustrasi kereta api sedang berhenti di peron stasiun. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mulai 1 Desember 2026, Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 4 Semarang akan memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka). Ada sejumlah perjalanan kereta api yang disesuaikan dalam Gepeka tahun ini.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan penyesuaian perjalanan ini mulai dari penambahan frekuensi perjalanan, perubahan relasi, penyesuaian jadwal, hingga pemberhentian kereta api penumpang di sejumlah stasiun.

Berdasarkan perbandingan Gapeka 2025 dan Gapeka 2026, secara keseluruhan jumlah perjalanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang meningkat dari sebelumnya 134 perjalanan menjadi 150 perjalanan.

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“Jumlah tersebut terdiri atas 108 perjalanan KA penumpang dan 42 perjalanan KA barang,” kata Luqman, Senin (9/11).

Untuk layanan kereta api penumpang, jumlah perjalanan meningkat dari 100 perjalanan menjadi 108 perjalanan pada Gapeka 2026. Rinciannya, perjalanan reguler bertambah dari 94 menjadi 100 perjalanan, sedangkan perjalanan fakultatif meningkat dari 6 menjadi 8 perjalanan.

Sementara itu, perjalanan KA barang meningkat dari 34 menjadi 42 perjalanan.

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Pada Gapeka 2025, perjalanan KA barang terdiri atas 30 perjalanan reguler dan empat perjalanan fakultatif.

Pada Gapeka 2026, terdapat 26 perjalanan reguler dan 16 perjalanan fakultatif. Secara keseluruhan, jumlah perjalanan KA barang mengalami peningkatan sebanyak 8 perjalanan.

Penyesuaian perjalanan ini mulai dari penambahan frekuensi perjalanan, perubahan relasi, penyesuaian jadwal, hingga pemberhentian kereta api penumpang di sejuml
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TAGS   Jawa Tengah Kereta Api semarang daop 4 semarang

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