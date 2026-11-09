6 Komandan Baru Menjabat Danbrigif Teritorial Pembangunan di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen TNI Sudaryanto menerima enam Komandan baru Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Danbrigif TP).

Keenamnya terdiri dari seorang kolonel dan lima letnan kolonel (letkol). Mereka akan bertugas menjadi Danbrigif TP di Kabupaten Kebumen, Brebes, Pekalongan, Grobogan, Kudus dan Boyolali.

Mayjen Sudaryanto menyatakan bahwa setiap kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab demi mendukung keberhasilan tugas pokok Kodam IV/Diponegoro.

“Setiap pejabat diharapkan mampu melanjutkan hal-hal positif yang telah dirintis, menghadirkan inovasi, serta menjalankan amanah jabatan dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk meregenerasi kepemimpinan, menyegarkan roda organisasi, serta memelihara kesiapan operasional satuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Jenderal bintang dua ini juga menyinggung satuan yang berorientasi pada zero pelanggaran dan zero kecelakaan.

“Pemimpin harus mengetahui kondisi anggotanya, melaksanakan pengawasan, serta mengendalikan seluruh kegiatan dan perilaku prajurit,” katanya. (ink/jpnn)

Berikut enam Danbrigif TP di lingkungan Kodam IV Diponegoro: