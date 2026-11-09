Sebanyak 198 Tersangka Curanmor Dibekuk, Polda Jateng Kembalikan 108 Kendaraan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 155 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di Jawa Tengah selama periode 27 Oktober hingga 7 November 2026. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 176 kendaraan dan menetapkan 198 tersangka.

Wakapolda Jateng Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan mengatakan pengungkapan ini dilakukan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang Pekalongan, Purbalingga, Kebumen, Brebes, dan Rembang.

“Sebanyak 108 unit kendaraan yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,” ujarnya saat memimpin taklimat media pengungkapan kasus curanmor di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin (9/11).

Dia mengatakan pengungkapan perkara ini tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap maupun tersangka yang diamankan, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya para korban.

Menurutnya, kendaraan bukan sekadar moda transportasi, tetapi juga berkaitan dengan pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Bagi masyarakat, kami tahu bahwa kendaraan bukan moda transportasi semata, bukan hanya sekedar barang, ini adalah kebutuhan keluarga dan kehidupan sehari-hari yang menggantungkan kendaraan tersebut,” katanya.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan, menggunakan pengaman tambahan pada kendaraan.

“Segera laporkan maupun memberikan informasi kejahatan terkait curanmor ini melalui layanan Polri 110,” ujarnya.