KAI Berencana Hidupkan Jalur Kereta Jateng dan Sumbar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jalur milik Kereta Api Indonesia (KAI) dari Semarang-Tanggung-Kedungjati-Tuntang-Ambarawa, Jawa Tengah akan diaktifkan kembali mulai 2027.

Selain itu, KAI juga berencana menghidupkan kembali jalur kereta barang yang memuat hasil tambang dari Teluk Bayur-Sawahlunto, Sumatera Barat.

Berbicara kereta api di Indonesia, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan sejarah pertamanya terjadi di Jawa Tengah (Jateng) pada 1864 hingga 1867. Stasiun Tanggung di Kabupaten Grobogan satu di antaranya yang mengubungkan ke Semarang.

Dia menyebut rencana reaktivasi jalur Semarang hingga Ambarawa merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali jalur bersejarah perkeretaapian di Indonesia.

“Stasiun Tanggung yang sekarang ke Kedungjati itu masih ada, cuma dari Kedungjati ke arah Tuntang, yang ujungnya itu Bedono ya itu terputus. Insya-Allah di 2027, kami berencana akan hidupkan lagi,” kata Bobby dalam National Symposium: Indonesian Railway Cultural Heritage 2026 di Gedung Lawang Sewu Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

Jika rencana tersebut terealisasi, perjalanan kereta wisata tidak lagi hanya terbatas pada rute Ambarawa-Tuntang. Jalur itu nantinya diharapkan dapat menghubungkan kawasan wisata Ambarawa dengan Semarang melalui Tanggung dan Kedungjati.

“Sehingga itu untuk pariwisatanya tidak hanya terbatas dari Ambarawa ke Tuntang saja. Itu nanti bisa ke Semarang,” ujarnya.

Selain jalur di Jawa Tengah, KAI juga merencanakan menghidupkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat (Sumbar). Jalur tersebut memiliki historis sebagai sarana pengangkutan hasil tambang.