KAI Belum Melirik Reaktivasi Jalur Semarang-Rembang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api Indonesia (KAI) belum melirik pengaktifan kembali jalur Semarang-Rembang, Jawa Tengah. Reaktivasi jalur kereta api di Pantai Utara (Pantura) timur itu belum terkabul.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan jalur Semarang-Rembang belum masuk urgensi reaktivasi dalam waktu dekat ini.

“Tidak, itu (Semarang-Rembang, red) belum,” kata Bobby dalam National Symposium: Indonesian Railway Cultural Heritage 2026 di Gedung Lawang Sewu Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

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Bobby cenderung lebih condong reaktivasi jalur sejarah Semarang-Tanggung-Kedungjati-Tuntang-Ambarawa yang akan diaktifkan lagi pada 2027 mendatang. Saat ini, tahapannya masuk pada proses perencanaan desain.

Menurutnya, reaktivasi jalur Semarang-Ambarawa merupakan bagian dari mengonservasi warisan sejarah perkeretapian Indonesia. Terlebih, cikal bakal kereta api di Indonesia berasal dari Semarang.

“Ya memang ada program reaktivasi yang akan kami mulai di 2027. Sekarang kami lagi merencanakan, lagi kami buatkan DED (Detailed Engineering Design, red)-nya, lagi kami bikinkan studinya,” kata Bobby.

Selama ini, kata Bobby, jalur heritage itu hanya menghubungkan Stasiun Tuntang dan Stasiun Ambarawa yang perjalanannya khas dengan pemandangan Rawa Pening.

“Sehingga nanti jalur warisan sejarah kita ini dari Semarang ke Tanggung, Kedungjati, Tuntang sampai Ambarawa itu bisa terkoneksi lagi,” katanya.