Cuaca Jawa Tengah, Selasa (10/11), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMA - Cuaca Jawa Tengah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa (10/11).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan kemungkinan hujan disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca Stasiun Meteorologi Kelas II Jenderal Ahmad Yani Semarang, potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Tengah bagian timur, serta Solo Raya dan sekitarnya.

BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi akibat kondisi tersebut. Dampaknya antara lain tanah longsor dan pohon tumbang.

Prakiraan cuaca tersebut berlaku mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB. Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Jawa Tengah diprakirakan mengalami cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang, sore, hingga awal malam, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Berdasarkan perincian prakiraan BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Slawi, Kabupaten Tegal, Magelang, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Majenang, dan Kabupaten Cilacap.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Pati, Kudus, Ungaran, Kabupaten Semarang, Brebes, Surakarta, dan Salatiga.

Adapun hujan ringan diprakirakan terjadi di Rembang, Jepara, Demak, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.