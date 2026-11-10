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KAI Reaktivasi Jalur Semarang-Ambarawa Pada 2027, Hidupkan Sejarah Kereta Api

Selasa, 10 November 2026 – 14:38 WIB
KAI Reaktivasi Jalur Semarang-Ambarawa Pada 2027, Hidupkan Sejarah Kereta Api - JPNN.com Jateng
Wisata perjalanan kereta kuno rute Museum Kereta Api Ambarawa-Stasiun Tuntang. FOTO: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jalur warisan sejarah Kereta Api Indonesia (KAI) Semarang-Tanggung-Kedungjati-Tuntang-Ambarawa di Jawa Tengah akan diaktifkan lagi pada 2027 mendatang. Saat ini, tahapannya masuk pada proses perencanaan desain.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan reaktivasi jalur Semarang-Ambarawa merupakan bagian dari mengonservasi warisan sejarah perkeretapian Indonesia. Terlebih, cikal bakal kereta api di Indonesia berasal dari Semarang.

“Ya memang ada program reaktivasi yang akan kami mulai di 2027. Sekarang kami lagi merencanakan, lagi kami buatkan DED (Detailed Engineering Design, red)-nya, lagi kami bikinkan studinya,” kata Bobby dalam National Symposium: Indonesian Railway Cultural Heritage 2026 di Gedung Lawang Sewu Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

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Selama ini, kata Bobby, jalur heritage itu hanya menghubungkan Stasiun Tuntang dan Stasiun Ambarawa yang perjalanannya khas dengan pemandangan Rawa Pening.

“Sehingga nanti jalur warisan sejarah kita ini dari Semarang ke Tanggung, Kedungjati, Tuntang sampai Ambarawa itu bisa terkoneksi lagi,” katanya.

Menurutnya, KAI tidak hanya fokus kepada operasionalnya kereta, tetapi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sejarah.

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“Sangat penting buat kami karena kami tidak melihat bahwa kereta api ini hanya memindahkan penumpang atau pelanggan dan dari titik A ke titik B saja,” ujarnya.

Menurut Bobby, KAI saat ini memiliki 6.659 cagar budaya yang menjadi bagian dari warisan sejarah transportasi ular besi di Indonesia.

KAI tidak hanya fokus kepada operasionalnya kereta, tetapi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sejarah.
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TAGS   Jawa Tengah Kereta Api semarang Ambarawa tuntang lawang sewu reaktivasi sejarah kai stasiun tanggung

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