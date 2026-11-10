Panser Biru Menepis Terlibat Penyerangan Bus Bobotoh di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Panser Biru menepis terlibat dalam penyerangan bus suporter Persib Bandung seusai bertanding dengan Java United di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ketua DPP Panser Biru Kepareng Wareng menyebut empat pelaku yang ditangkap polisi buntut penyerangan bus yang ditumpangi bobotoh bukan anggotanya.

“Saya selalu menghormati proses hukum, kalau memang anggota saya yang melakukan pencegatan dan pengrusakan silakan diproses sesuai hukum yang berlaku, tetapi ternyata sekarang terbukti pelaku yang ditahan itu bukan anggota saya,” kata Wareng, Selasa (10/11).

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Wareng menyebut terduga pelaku yang masih ditahan di Polrestabes Semarang tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Panser Biru.

Dia mengakui memang sempat muncul anggapan bahwa anggota Panser Biru yang turut diamankan polisi buntut peristiwa penyerangan bus bobotoh di Jalan Gombel Lama pada Minggu (8/11) malam.

“Kemarin malam indikasinya katanya ada anggota yang ditangkap, tetapi ternyata yang masih ditahan bukan anggota PB (Panser Biru, red). Dia hanya mengaku ikut-ikut saja. Tidak punya KTA,” ujar Wareng.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya menyebut empat orang yang diamankan terkait penyerangan rombongan Bobotoh merupakan suporter PSIS Semarang. Keempatnya berinisial A (18), DA (27), DB (27), dan D.

“Sudah kami amankan. Kalau saya lihat ini suporter fanatik dari Panser Biru,” kata Kombes Erlin di Mapolda Jateng, Senin (9/11).