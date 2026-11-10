Semangat Hari Pahlawan dalam Forum Intelektual Muda Unnes

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semangat Hari Pahlawan menggema dalam Forum Intelektual Muda di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Selasa (10/11).

Forum bertajuk Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan ini menjadi ruang refleksi dan diskusi lintas generasi membangkitkan semangat kepahlawanan di kalangan mahasiswa dan pemuda.

Dekan FH Unnes Ali Masyhar Mursyid mengatakan forum itu menjadi upaya menggugah kembali jiwa kepahlawanan mahasiswa dan generasi muda yang dinilainya mulai meredup.

“Kami mengelorakan semangat kepahlawanan. Apalagi hari ini merupakan tepat peringatan Hari Pahlawan. Harapan kami tentu membangkitkan kembali jiwa-jiwa kepahlawanan mahasiswa, pemuda yang tanda kutip mulai tidur,” kata Ali.

Dia menyebut semangat pemuda pada setiap generasi pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni keinginan untuk maju dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Menurutnya, diperlukan ruang yang dapat menumbuhkan pemikiran, keberanian, dan kepedulian generasi muda terhadap persoalan bangsa.

Ali berharap forum tersebut menjadi tempat persemaian bagi lahirnya calon pemimpin masa depan. Sebab, pemuda yang saat ini mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan kelak akan mengambil peran dalam kepemimpinan.

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Dia juga menyinggung pentingnya membekali gerakan pemuda dengan pengetahuan dan pemahaman yang kuat. Pengalaman sebagai bagian dari eksponen 1998 membuatnya menilai bahwa aksi demonstrasi maupun gerakan sosial harus dilandasi gagasan dan penguasaan isu.

“Alangkah lebih baiknya dia juga diisi dengan pemahaman-pemahaman. Tidak lantas kemudian yang penting datang, lalu kemudian ketika ditanya apa ini yang saudara mau berjuang apa? Dia tidak tahu,” ujarnya.