Pindah ke Srondol, Fasilitas dan Layanan Siloam Hospitals Semarang Makin Lengkap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Siloam Hospitals Semarang resmi beroperasi di lokasi baru Jalan Setiabudi Nomor 102, Srondol, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/11).

Pindahnya Siloam Semarang dari Jalan Kompol Maksum, Peterongan ke lokasi baru ini dilengkapi dengan peningkatan kapasitas dan fasilitas untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pengembangan gedung baru ini meningkatkan kapasitas tempat tidur rawat inap hingga 15 kali lipat menjadi 150 tempat tidur. Fasilitas tersebut didukung lebih dari 40 ruang rawat jalan, 10 tempat tidur ICU/HCU, empat tempat tidur NICU, serta 10 ruang isolasi.

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“Pengembangan ini merupakan langkah kami untuk terus menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Semarang yang terus berkembang,” kata Executive Director Siloam Hospitals Semarang Srondol Samuel Sugeng Rijadi, Rabu (11/11).

Sugeng mengatakan peningkatan kapasitas tersebut memungkinkan rumah sakit melayani lebih banyak pasien dengan kebutuhan perawatan beragam, mulai dari rawat jalan hingga perawatan intensif.

Selain kapasitas, pengembangan juga difokuskan pada empat layanan unggulan, yakni Jantung, Saraf, Ortopedi, dan Pencernaan. Keempatnya didukung dokter spesialis, dokter konsultan, serta fasilitas pemeriksaan dan tindakan medis.

Pada layanan Jantung, rumah sakit menyediakan kateterisasi jantung atau Percutaneous Coronary Intervention (PCI), Advanced PCI dengan dukungan Intravascular Ultrasound (IVUS), ekokardiografi, dan Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET). Layanan ini didukung dokter spesialis jantung dan pembuluh darah serta konsultan kardiovaskular.

Untuk layanan Saraf, tersedia Stroke Center dan Brain Check Up, serta fasilitas Digital Subtraction Angiography (DSA) untuk mengevaluasi pembuluh darah otak. Rumah sakit juga menyediakan Mechanical Thrombectomy sebagai pilihan tindakan untuk menangani stroke akibat sumbatan pembuluh darah besar.