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Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Rabu (11/11), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan Lebat

Rabu, 11 November 2026 – 10:40 WIB
Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Rabu (11/11), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan Lebat - JPNN.com Jateng
Prakiraan cuaca hari ini. Sejumlah kendaraan menembus hujan lebat. Ilustrasi Foto: ANTARA/Jessica Helena Wuysang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Jawa Tengah pada Rabu (11/11).

Berdasarkan prakiraan cuaca Stasiun Meteorologi Kelas II Jenderal Ahmad Yani Semarang, hujan berpotensi terjadi dengan waktu yang bervariasi, terutama pada siang, sore, hingga awal malam.

Potensi hujan sedang hingga lebat tersebut juga dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Kondisi ini perlu diwaspadai, khususnya di wilayah pegunungan, Jateng bagian selatan, Jateng bagian timur, serta kawasan Solo Raya dan sekitarnya.

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BMKG mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi yang dapat menyertai kondisi cuaca tersebut, seperti tanah longsor dan pohon tumbang.

Sementara itu, pada pagi hari, sebagian besar wilayah Jateng diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca di sejumlah kota, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Kudus, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Slawi, Brebes, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, dan Ambarawa.

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Adapun hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Cilacap, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Pemalang, dan Majenang.

Sementara itu, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal diprakirakan mengalami hujan ringan.

Prakiraan cuaca Jawa Tengah, Rabu (11/11). Berikut daerah yang diprediksi dilanda hujan lebat disertai angin kencang.
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