Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Tersebar di 576 Kecamatan, Pemprov Jateng Raih Indonesia Kita Award 2026

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026 di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11).

Luthfi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta ramah bagi perempuan dan anak.

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Menurut dia, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan akses pengaduan, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak," kata Luthfi.

Salah satu upaya Pemprov Jateng dalam memperkuat perlindungan kelompok rentan dilakukan melalui program Kecamatan Berdaya.

Program tersebut menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan itu, akses perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan diharapkan semakin dekat dengan masyarakat.

Instrumen penting dalam program tersebut ialah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Saat ini, fasilitas layanan tersebut telah terbentuk di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah.