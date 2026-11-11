Naik KA Pandawa Semarang- Yogyakarta 1 Desember 2026 Hanya Rp 55 Ribu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Diskon separuh harga akan diterapkan untuk perjalanan perdana Kereta Api (KA) Pandawa nomor 279 tujuan Stasiun Semarang Tawang–Yogyakarta pada 1 Desember 2026 mendatang.

Potongan tarif 50 persen ini membuat tiket seharga Rp 110.000 menjadi Rp 55.000 untuk keberangkatan pertama dari Stasiun Semarang Tawang pukul 05.35 WIB.

“Pemberian diskon ini merupakan salah satu upaya KAI untuk memperkenalkan layanan KA Pandawa sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati perjalanan perdana tujuan Semarang Tawang–Yogyakarta dengan tarif yang lebih terjangkau,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif, Rabu (11/11).

Pembelian tiket diskon 50 persen dapat dilakukan mulai 10 November hingga 1 Desember 2026. Pemberian diskon juga berlaku selama alokasi tiket masih tersedia.

Tiket dengan tarif khusus ini tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai ketentuan yang berlaku. Diskon tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun program diskon lainnya.

“Kami berharap program ini dapat menarik minat masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai salah satu pilihan transportasi dalam melakukan perjalanan,” ujar Luqman.

KA Pandawa tujuan Semarang - Yogyakarta terdiri dari enam kereta kelas eksekutif dengan kapasitas 300 tempat duduk. (ink/jpnn)

Tiap hari, KA Pandawa menyediakan empat perjalanan dari Semarang dan dari Yogyakarta: