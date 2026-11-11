Libur Nataru, Tiket KM Lawit dan KM Kelimutu dari Semarang Diskon 30 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memberikan diskon sebesar 30 persen. Potongan harga itu berlaku untuk kelas ekonomi.

Direktur Utama Pelni Budi Setyawan Wijaya menyampaikan program stimulus pemerintah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan menyediakan layanan transportasi laut yang terjangkau bagi masyarakat.

“Melalui stimulus diskon ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan bersama kapal Pelni dengan biaya yang lebih terjangkau selama periode Nataru. Kami juga berharap program ini dapat mendorong mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antardaerah, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Budi, Rabu (11/11).

Kepala Cabang Pelni Semarang Yuniati Fatimah menyebut diskon sebesar 30 persen berlaku untuk keberangkatan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Program ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh 414.630 penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38,26 miliar. Dalam pelaksanaannya, Pelni menyiapkan 26 kapal penumpang yang melayani seluruh ruas trayek Public Service Obligation (PSO).

“Untuk Cabang Semarang, kami menyiapkan dua armada, yaitu KM Lawit dan KM Kelimutu yang akan beroperasi selama periode Nataru dengan tujuan Kumai, Pontianak dan Sampit,” kata Yuni.

Pihaknya memastikan kesiapan operasional armada dan kualitas pelayanan selama periode Nataru agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman dan lancar.

“Kami ingin masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman, mulai dari proses pembelian tiket hingga tiba di tujuan,” tutur Yuni. (ink/jpnn)