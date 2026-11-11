Gagal Panen Akibat Banjir, Petani di 4 Kabupaten Jateng Terima Rp 7,81 Miliar

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Gagal panen akibat banjir membuat petani di Kabupaten Kudus, Grobogan, Pati, dan Demak, Jawa Tengah harus menghadapi kerugian produksi.

Dari total 1.302,41 hektare terdampak banjir, Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) membayarkan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) senilai Rp 7,81 miliar.

Penyerahan klaim secara simbolis dilakukan saat Parade Alat dan Mesin Pertanian di Lapangan Tarubudaya, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Selasa (3/11).

Dari total pembayaran itu, petani di Kabupaten Pati menerima klaim terbesar, yakni Rp 4,03 miliar untuk lahan seluas 671,71 hektare. Berikutnya, petani di Kabupaten Kudus menerima Rp 1,66 miliar untuk 276,85 hektare dan Kabupaten Demak sebesar Rp 1,26 miliar untuk 210 hektare.

Sementara itu, petani di Kabupaten Grobogan menerima klaim Rp 863,1 juta untuk lahan seluas 143,85 hektare.

Representative Office Manager Asuransi Jasindo RO Semarang Dani Anggorowati mengatakan pembayaran klaim AUTP merupakan bentuk perlindungan finansial bagi petani yang mengalami gagal panen akibat risiko yang dijamin dalam polis.

“Pembayaran klaim ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan perlindungan kepada petani. Kami berharap manfaat AUTP dapat membantu meringankan beban petani sekaligus mendukung keberlanjutan usaha tani mereka,” ujar Dani, Rabu (11/11).

Menurutnya, sektor pertanian menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi produktivitas dan hasil panen, satu di antaranya adalah banjir. Kondisi itu dapat menimbulkan kerugian finansial bagi petani dan mengganggu keberlangsungan kegiatan produksi pertanian.