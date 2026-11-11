12 Kawasan Industri Baru Akan Dibangun di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana memperluas kawasan industri menjadi 12 titik. Rencana pengembangan industri baru itu disambut baik oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.

Todotua mengatakan perizinan kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan itu selesai paling lambat dalam 30 hari.

“Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua disela penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jateng sekaligus pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu (11/11).

Pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.

Menurutnya, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi. Selain menyediakan kepastian lahan, keberadaan kawasan industri juga memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.

Todotua mengakui perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

“Kami juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” ujarnya.

Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, layanan itu mencakup wilayah DIY dan Jawa Timur dengan fokus penanganan investasi bernilai di atas Rp 1 triliun.