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Seorang Tewas Dalam Temperan Maut Kereta Barang di Semarang

Kamis, 12 November 2026 – 11:52 WIB
Seorang Tewas Dalam Temperan Maut Kereta Barang di Semarang - JPNN.com Jateng
Ilustrasi kereta api. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang laki-laki tewas tersambar Kereta Api Barang Peti Kemas Parcel Utara di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11). Insiden sekitar pukul 04.15 WIB itu terjadi di antara Stasiun Jerakah-Stasiun Semarang Poncol.

“Turut prihatin atas kejadian tersebut dan mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan keselamatan di sekitar jalur kereta api,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif.

Luqman mengatakan temperan ini sempat membuat KA Parcel Utara Berhenti Luar Biasa (BLB) di lokasi kejadian, sebelum akhirnya melajutkan perjalanan menuju Surabaya.

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“Sebelum kejadian, Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) KA Parcel Utara telah membunyikan peringatan lewat seruling berulang kali sebagai bentuk peringatan,” katanya.

Pihaknya mengingatkan bahwa keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama.

Dia berharap masyarakat turut menjaga keselamatan dengan tidak beraktivitas yang membahayakan diri sendiri maupun perjalanan kereta api.

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“Masyarakat dilarang beraktivitas di jalur kereta api karena merupakan area terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api,” ujarnya.

Korban meninggal dunia telah dilarikan ke Ruang Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Kota Semarang. (ink/jpnn)

Insiden temperan sekitar pukul 04.15 WIB itu terjadi di antara Stasiun Jerakah-Stasiun Semarang Poncol.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   Jawa Tengah Kereta Api semarang kecelakaan maut kereta barang ka parcel utara

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