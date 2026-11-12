KPK Mengendus Dugaan Pengondisian Audit BPK di Pemkab Pemalang, Temuan Pemeriksaan Dihapus

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat praktik pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.

Dugaan tersebut tengah didalami penyidik KPK setelah menemukan pola yang disebut memiliki kemiripan dengan perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan dengan memeriksa ALH, tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten yang juga merupakan mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah.

ALH diperiksa sebagai saksi pada Rabu (11/11). Salah satu materi pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pengaturan hasil audit BPK di Pemalang.

"Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) malam.

Menurut Budi, penyidik menemukan pola yang mirip antara perkara di Pemalang dan Klaten. Salah satu dugaan yang didalami ialah adanya penghapusan sejumlah temuan dalam proses audit BPK.

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"Ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten, bahwa ada dropping (penghapusan, red.) temuan BPK untuk beberapa audit," ujarnya.

Dugaan pengondisian audit tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026.