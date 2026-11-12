Mutasi 4 Pejabat Utama Polda Jateng, Irjen Roy Singgung Pengabdian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menggelar serah terima jabatan (sertijab) empat perwira menengah (pamen) yang masuk dalam mutasi November 2026.

Keempat pejabat stratergis Polda Jateng itu meliputi Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam), Kepala Biro Operasi (Karoops), Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM).

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus momentum penyegaran untuk memperkuat hubungan kerja dan meningkatkan soliditas di lingkungan kepolisian.

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“Jadikan amanah jabatan yang diberikan sebagai motivasi untuk memberikan pengabdian terbaik,” kata Irjen Roy dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Dia mengapresiasi para pejabat lama yang telah bertugas dengan baik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi selama ini dapat dilalui berkat kerja sama dan dukungan seluruh jajaran.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan upaya seluruh jajaran sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan hasil kerja bersama seluruh personel, disertai perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.

Dia berpesan kepada pejabat utama yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, melanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.