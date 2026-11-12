KAI Genjot Pendapatan dari Aset, Targetkan Kontribusi hingga 30 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai menggarap serius sumber pendapatan di luar angkutan penumpang dan barang. Salah satu jalurnya adalah memaksimalkan pemanfaatan aset, mulai dari bangunan hingga kawasan bersejarah milik perusahaan.

Strategi itu merupakan bagian dari rencana jangka panjang KAI untuk menekan ketergantungan pada bisnis angkutan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengungkapkan bisnis angkutan hingga kini masih menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan perusahaan. Sementara itu, kontribusi dari pengelolaan aset belum menyentuh angka 10 persen.

“Komposisi itu yang ingin kami ubah. Pendapatan dari pengelolaan aset kami targetkan naik menjadi 20-30 persen,” ujar Anne seusai seminar Heritage Reimagined, Architecture Seminar: Architecture, Conservation and The Future of Historic Place di Lawang Sewu, Semarang, Kamis (12/11).

Menurut Anne, simposium tersebut menjadi yang pertama kali digelar KAI khusus untuk pengembangan aset dan heritage. Kegiatan itu melibatkan akademisi, investor, dan pelaku industri.

“Kami berharap forum ini melahirkan sinergi untuk mewujudkan rencana jangka panjang perusahaan,” katanya.

Anne mengakui, masih ada aset KAI yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, aset-aset itu berpeluang dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru.

Meski begitu, pengembangan aset tidak boleh mengesampingkan fungsi utama perkeretaapian. Sebagian aset berada di sekitar stasiun dan fasilitas operasional, sehingga pemanfaatannya harus tetap mempertimbangkan kebutuhan perjalanan kereta api dan kenyamanan penumpang.