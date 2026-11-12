Begini Kondisi Anak yang Dianiayaa Ibu Kandung di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Anak perempuan berusia 5 tahun yang diduga dianiaya ibu kandungnya di Bandarharjo, Semarang Utara, Jawa Tengah, kini dikabarkan sudah membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sementara itu, polisi belum terburu-buru menentukan langkah hukum lanjutan.

Kepala Satuan Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PTPPO) Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti mengatakan informasi yang diterimanya menyebutkan kondisi korban telah pulih.

“Informasi yang kami terima, kondisinya sudah membaik,” kata Sriniti, Kamis (12/11).

Korban sebelumnya dirawat di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang. Menurut Sriniti, korban kini sudah kembali dari rumah sakit.

“Kabarnya sudah pulang dari rumah sakit,” ujarnya.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi di Jalan Cumi-Cumi Tiga, Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kamis (5/11/2026) malam.

Baca Juga: Anak 5 Tahun di Semarang Dianiaya Ibu Kandung

Soal proses hukum, Sriniti menyebut penanganan kasus masih berjalan dan belum diburu-buru. Penyidik, kata dia, akan mempertimbangkan kondisi korban serta ibu kandungnya sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Kami juga melihat kondisi korban dan kestabilan psikis ibu korban,” ujarnya.