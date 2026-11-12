Guru Besar UGM: Aset Heritage KAI Harus Dimanfaatkan agar Lestari

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bangunan bersejarah yang dibiarkan tanpa fungsi justru terancam tak lestari. Hal itu ditegaskan Guru Besar Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ikaputra saat menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengembangkan aset heritage, termasuk kawasan stasiun.

Menurut Ikaputra, pemanfaatan di masa depan merupakan salah satu prinsip penting dalam pelestarian cagar budaya. Pemanfaatan secara ekonomi pun bisa menjadi salah satu jalannya, sepanjang tidak melampaui batas.

“Dalam pelestarian cagar budaya, pemanfaatan di masa depan adalah prinsip penting. Kalau tidak dimanfaatkan, keberlanjutannya bisa terancam. Salah satunya memang lewat kegiatan ekonomi atau komersial, tetapi kita harus memperhatikan sejauh mana perubahan boleh dilakukan supaya nilai kelestariannya tidak hilang,” kata Ikaputra seusai seminar Architecture, Conservation and The Future of Historic Place di Lawang Sewu, Semarang, Kamis (12/11).

Dia menekankan pengembangan aset heritage menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian. Dengan begitu, bangunan bersejarah tetap bisa digunakan dan bermanfaat tanpa kehilangan identitasnya.

Ikaputra menilai pengelolaan aset perkeretaapian tidak cukup hanya dari sudut pandang arsitektur. Cakupannya meliputi jalur kereta api, bangunan stasiun, gudang, mesin, hingga beragam peralatan bersejarah.

Karena itu, dibutuhkan tenaga ahli lintas bidang, mulai dari konservasi bangunan, pengembangan properti, hingga pembiayaan.

Di sisi lain, KAI mulai mengkaji pemanfaatan kawasan stasiun agar terhubung dengan pariwisata, kegiatan ekonomi, dan usaha warga.

Kawasan Stasiun Tawang, Semarang, menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam kajian. KAI juga menjajaki kerja sama dengan pihak dari Inggris untuk melihat peluang pengembangan stasiun beserta lingkungan di sekitarnya.