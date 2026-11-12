Dishub Semarang Alihkan Arus Lalu Lintas di Jalan Kapten Pierre Tendean, Ini Jalur Alternatifnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengguna jalan yang biasa melewati Jalan Kapten Pierre Tendean, Kota Semarang, Jawa Tengah, perlu menyiapkan rute lain hingga 24 November 2026.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang mengalihkan arus kendaraan di ruas tersebut sejak Kamis (12/11), karena ada pekerjaan penyelesaian saluran crossing.

Pengalihan berlaku untuk kendaraan yang bergerak ke arah Johar dan Jalan MH. Thamrin. Dishub menyebut rekayasa ini berlangsung selama 13 hari.

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Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Semarang Andreas Catur Kristianto meminta pengendara mengatur ulang perjalanan dan mengikuti rute yang sudah ditetapkan agar tidak terjebak kepadatan.

“Mohon sesuaikan jadwal perjalanan dan ikuti rute pengalihan yang kami siapkan, supaya tidak terjebak kemacetan,” ujar Andreas.

Dia juga mengingatkan pengendara agar waspada, menaati rambu, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Kami memohon maaf atas gangguan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung," ungkapnya.

Rute Alternatif