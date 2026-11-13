Prakiraan Cuaca Jawa Tengah, Jumat (13/11), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Stasiun Meteorologi Kelas II Jenderal Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah akan mengalami hujan di banyak wilayah mulai siang hingga awal malam, bahkan berpotensi disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Prakiraan BMKG itu berlaku untuk 12 jam, yakni pukul 07.00 sampai 19.00 WIB. Pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang dan sore, langit lebih banyak tertutup awan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di waktu yang bervariasi.

BMKG mengingatkan hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian kawasan Pantura, Pegunungan hingga dataran tinggi, Jateng selatan, dan Jateng timur.

Di sejumlah daerah, hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Kudus, Pati, Jepara, dan Tegal. Wilayah lain seperti Pekalongan, Batang, Kajen, Slawi, Temanggung, Bumiayu, Majenang, Karanganyar, Sragen, dan Grobogan juga masuk daftar.

Adapun Semarang, Surakarta, Salatiga, Demak, Kendal, Ungaran, Ambarawa, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Cilacap diprakirakan hujan ringan hingga sedang.

Untuk Semarang dan sekitarnya, pagi hingga siang diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Sore sampai awal malam, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan.

Angin bertiup dari barat laut ke timur dengan kecepatan 10–30 km/jam. Suhu udara berkisar 27-36 derajat Celsius dengan kelembapan 40-80 persen.

Pada pengamatan pukul 05.30 WIB, kondisi Semarang cerah berawan. Angin berembus dari arah tenggara dengan kecepatan 8 km/jam, suhu 26,4 derajat Celsius, dan kelembapan 89 persen.