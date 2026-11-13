Bolos dan Nongkrong di Warmindo, 7 Pelajar Dijaring Satpol PP Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tujuh pelajar dari tiga sekolah berbeda didapati berada di sebuah warmindo di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang, saat jam pelajaran berlangsung. Mereka dijaring petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Kamis (12/11).

Penertiban itu dilakukan setelah warga mengeluhkan banyaknya pelajar yang berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar. Petugas pun menyisir titik-titik yang biasa dipakai pelajar untuk berkumpul.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menyebut, para siswa tersebut kedapatan membolos dan bersantai di salah satu warmindo.

Ketujuh pelajar berasal dari sekolah swasta dan negeri di Kota Semarang. Tiga siswa berinisial CNQ, RM, dan RJ bersekolah di sebuah SMK swasta. Tiga lainnya, RDP, FIR, dan K, dari sebuah madrasah aliyah (MA). Satu siswa berinisial RS berasal dari SMK swasta lain.

Petugas mencatat identitas mereka untuk ditindaklanjuti bersama pihak sekolah masing-masing.

Kusnandir mengatakan, pihaknya hanya memberi teguran dan pembinaan di tempat. Para siswa diminta segera kembali ke sekolah dan mengikuti pelajaran.

“Tadi kami beri arahan dengan cara halus. Intinya, patuhi aturan dan jam sekolah, jangan diulangi lagi,” kata Kusnandir.

Dia juga mengajak warga segera melapor jika menemukan pelajar yang berkeliaran saat jam sekolah. Menurutnya, peran masyarakat penting untuk mencegah kenakalan remaja dan memastikan generasi muda memakai waktunya dengan baik.