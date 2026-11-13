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Jatuh dari Lantai 4 Gedung PKBM Pandansari, Pelajar di Semarang Meninggal Dunia

Jumat, 13 November 2026 – 14:00 WIB
Jatuh dari Lantai 4 Gedung PKBM Pandansari, Pelajar di Semarang Meninggal Dunia - JPNN.com Jateng
Ilustrasi korban meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang remaja berinisial OMP (17) meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai empat gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pandansari, Kamis (12/11) sore.

Hingga kini penyebab jatuhnya belum dijelaskan polisi.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi menyebut kejadian berlangsung sekitar pukul 17.15 WIB.

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Remaja tersebut tercatat sebagai warga Gajahmungkur.

Peristiwa itu diketahui bermula dari suara keras seperti benda jatuh yang didengar seorang saksi. Begitu mengecek sumber suara, saksi mendapati korban sudah tergeletak dalam kondisi tak berdaya.

“Saksi langsung mencari tahu dan menemukan korban dalam posisi telungkup,” ujar Agus, Jumat (13/11).

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Panik, saksi lalu meminta bantuan seorang dokter bernama Ulfa yang tinggal tak jauh dari lokasi, tepatnya di seberang gedung sekolah tersebut.

Namun, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah selanjutnya dibawa ke luar lokasi menggunakan ambulans. (jpnn)

Seorang pelajar berinisial OMP (17) meninggal dunia setelah jatuh dari lantai empat gedung PKBM Pandansari, Semarang. Polisi masih menyelidiki penyebabnya.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wulan

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TAGS   pelajar remaja Meninggal Dunia jatuh Kota Semarang

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