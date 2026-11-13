Jatuh dari Lantai 4 Gedung PKBM Pandansari, Pelajar di Semarang Meninggal Dunia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang remaja berinisial OMP (17) meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai empat gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pandansari, Kamis (12/11) sore.

Hingga kini penyebab jatuhnya belum dijelaskan polisi.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi menyebut kejadian berlangsung sekitar pukul 17.15 WIB.

Remaja tersebut tercatat sebagai warga Gajahmungkur.

Peristiwa itu diketahui bermula dari suara keras seperti benda jatuh yang didengar seorang saksi. Begitu mengecek sumber suara, saksi mendapati korban sudah tergeletak dalam kondisi tak berdaya.

“Saksi langsung mencari tahu dan menemukan korban dalam posisi telungkup,” ujar Agus, Jumat (13/11).

Panik, saksi lalu meminta bantuan seorang dokter bernama Ulfa yang tinggal tak jauh dari lokasi, tepatnya di seberang gedung sekolah tersebut.

Namun, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah selanjutnya dibawa ke luar lokasi menggunakan ambulans. (jpnn)