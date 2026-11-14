Remaja Perempuan Tewas di Gedung PKBM Semarang, Polisi Selidiki Dugaan Kelalaian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polrestabes Semarang menyelidiki kematian seorang remaja perempuan berinisial OMP (17) yang diduga terjatuh dari lantai empat gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Pandansari, Jalan Menoreh Utara, Kota Semarang.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (12/11) itu kini menjadi perhatian penyidik, terutama terkait kondisi bangunan dan kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam aspek keselamatan.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi mengatakan penyidik akan mendalami tanggung jawab pengelola gedung terhadap kondisi bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan tersebut.

"Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang akan mendalami dugaan kelalaian dari pihak penanggung jawab gedung terkait kondisi bangunan," kata Agus, Sabtu (14/11).

Salah satu aspek yang diperiksa adalah kondisi tembok bangunan. Polisi mendapat informasi bahwa terdapat bagian tembok yang berlubang sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

Untuk mengungkap kejadian tersebut, penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa itu. Petugas juga memeriksa kondisi fisik gedung dan mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi.

Agus menegaskan, penyelidikan dilakukan secara profesional dan objektif dengan mengacu pada fakta serta alat bukti yang ditemukan di lapangan.

Sementara itu, keluarga korban menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah OMP untuk mengetahui penyebab kematiannya. (antara/jpnn)