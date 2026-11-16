Prakiraan Cuaca Jawa Tengah, Senin (16/11), Waspada Hujan Ringan-Lebat Disertai Petir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah (Jateng) akan dilanda hujan pada pertengahan November 2026.

Berdasarkan pantauan dari hasil pengamatan Citra Satelit Cuaca pukul 06.00 WIB, sejumlah daerah di Jateng berpotensi hujan ringan hingga lebat pada Senin (16/11).

Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengatakan cuaca Jawa Tengah pada pagi hingga siang ini umumnya berawan. Namun, pada sore hingga malam berpotensi hujan ringan-sedang tersebar tidak merata.

"Potensi hujan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah pegunungan Jateng bagian selatan, sebagian Solo Raya," ujarnya.

Angin umumnya berhembus dari barat laut ke timur dengan kecepatan 10-15 km per jam. Sementara itu, suhu udara berkisar antara 16-36 derajat celsius dengan kelembapan udara 40-95 persen.

"Waspada bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir pohon tumbang, genangan air," ujarnya (ink/jpnn)

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah:

• Hujan Ringan-Sedang

Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Semarang.