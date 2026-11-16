Angka Kecelakaan di Jateng Naik 26 Persen, 2.600 Personel Turun ke Jalan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 2.600 personel gabungan diterjunkan dalam Operasi Zebra Candi selama 14 hari di Jawa Tengah (Jateng). Ribuan personel terdiri dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, Jasa Raharja dan pihak terkait lainnya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan Operasi Zebra Candi ini digelar dengan mengedepankan preemtif dan preventif menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat saat liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

“Apel Operasi Zebra 2026 digelar untuk mempersiapkan (pengamaman, red) Natal dan Tahun Baru,” kata Irjen Roy seusai memimpin Apel Operasi Zebra 2026 di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin (16/11).

Sasaran pelanggaran pada operasi tahun ini diutamakan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Contoh di beberapa wilayah ada yang sering menggunakan knalpot brong, tidak mengenakan helm, tidak memasang sabuk pengaman, hingga melawan arah.

“Kan sekarang fatalnya kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia adalah salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah sampai 3.500 kecelakaan,” katanya.

Dia menyebut pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm mengakibatkan fatalnya kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia.

“Dan ini kan perlu kami lakukan edukasi melalui proses preemtif dan preventif,” katanya.